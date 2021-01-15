Глава свердловского «Яблока» покинул пост

Назван возможный кандидат на место председателя реготделения «Яблока» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель Свердловского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Хоренженко покидает свой пост. Информацию об этом он подтвердил в беседе с URA.RU.

«Да, я прекратил свои полномочия», — сказал Хоренженко. Он подчеркнул, что выполнил свои задачи на этом посту, но остается членом «Яблока». По словам Хоренженко, в партии предполагают, что его место может занять член федерального бюро «Яблока» Максим Петлин.

На момент публикации новости получить комментарий от возможного кандидата не удалось. Петлин не ответил на звонок корреспондента.

Пресс-секретарь регионального отделения партии Артур Сафин опубликовал заявление Хоренженко об уходе. Тот заявил, будто не может брать на себя политическую ответственность за то, что потенциал «Яблока» «сдерживается людьми, ставящими свои личные интересы выше партийных».

Ранее руководители свердловского отделения партии не сошлись во взглядах относительно подготовки к предстоящим выборам в региональное заксобрание. По словам Петлина, разногласия возникли из-за мест в списке.