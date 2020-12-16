Свердловская оппозиция поругалась из-за грядущих выборов

Свердловские «яблочники» спорят, кто будедет выдвигаться в областное заксобрание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Руководители свердловского «Яблока» не сошлись во взглядах относительно подготовки к предстоящим выборам в региональное заксобрание. Как сообщил URA.RU член федерального бюро «Яблока» Максим Петлин, разногласия возникли из-за мест в списке.

«На мой взгляд, не принципиально, кто именно будет представлять „Яблоко“ в заксобрании. Я видел кампанию как совокупность человеческих, организационных и финансовых ресурсов всей оппозиции, полагая, что местные лидеры „Яблока“ не настолько медийно раскручены, чтобы за них проголосовали в Серове или, скажем, в Тугулыме», — пояснил Максим Петлин. По его словам, «яблочники» могут рассчитывать на один, от силы два, мандата в региональном парламенте, поэтому имеет смысл объединить все возможные ресурсы. Между тем, отметил Максим Петлин, председатель Свердловского регионального отделения «Яблока» Сергей Хоренженко настаивает, чтобы первые места в региональном списке были отданы непосредственно партфункционерам свердловского отделения партии.

Максим Петлин добавил, что вопрос будет обсуждаться 19 декабря на региональном совете партии, а в январе — утверждены на региональной партийной конференции. На момент публикации получить комментарий Сергея Хоренженко не удалось. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться.

Как сообщало URA.RU, на довыборах в Екатеринбургскую гордуму по избирательному округу №3 минувшей осенью свердловское «Яблоко» поддержало общественника Владислава Постникова, хотя формально он не является членом партии. «Яблоко» — единственная из непарламентских партий, которая имеет право выдвигать кандидатов на выборы без сбора подписей.