СМИ: полицейских-пенсионеров с COVID не принимают в больницах МВД

Врачи ссылаются на указ Владимира Колокольцева, который, якобы, запрещает госпитализацию пенсионерам МВД с коронавирусом в ведомственные поликлиники Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российских пенсионеров МВД, заболевшим коронавирусом, отказываются обслуживать в ведомственных медучреждениях. Врачи ссылаются на указ главы МВД Владимира Колокльцева, в котором якобы говорится о том, что с COVID-19 в их больницу могут попасть только действующие сотрудники. Об этом сообщает Readovka.ru, ссылаясь на московскую пенсионерку МВД Наталью Моросникову.

«Звоню в поликлинику ГУВД и прошу прислать мне врача на дом. Говорю: ковид и 25% поражения легких. Это 10 января. Мне отвечают, что распоряжение Колокольцева — на обслуживать пенсионеров МВД. Идите или платно, или прикрепляйтесь к районной поликлинике», — приводит слова Моросниковой новостной портал.

Но женщине все же удалось спустя четыре дня оказаться в ведомственном госпитале. По ее словам, палаты в медучреждении оказались пустыми, а сами врачи не понимают, почему к ним не везут больных. Как пишет портал, с подобными проблемами сталкивались пенсионеры МВД в Калуге и Кургане.

URA.RU отправило запрос в пресс-центр МВД России. Также агентство направило запрос в Отделение информации и общественных связей УМВД по Курганской области.

Ранее несколько сотрудников внутренних органов из разных регионов России на условиях анонимности рассказали URA.RU, что в полиции за последние годы накопилось множество проблем. Правоохранителей не устраивает действующий курс главы ведомства, объяснили агентству правозащитники: на местах по-прежнему жалуются на низкие зарплаты, серьезные переработки и пренебрежительное отношение начальства, из-за чего по всей стране растет нехватка кадров. В профсоюзе полицейских уверены, что спасти ситуацию может только отставка Колокольцева.