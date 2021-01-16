16 января 2021

Жена Тарасова раскрыла, как справлялась с нападками Бузовой

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Модель Анастасия Костенко рассказала, как относится к нападкам Бузовой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Новая жена футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко призвала девушек игнорировать агрессию и оставлять без внимания то, что происходит за пределами пары. Именно так модель справлялась с нападками телеведущей и певицы Ольги Бузовой.

Костенко рассказала, что старается не обращать внимание на критику в свой адрес. Она также рекомендует не «наделять энергией» бывших избранниц мужа. Девушка считает, что самое правильное в таких ситуациях — сконцентрировать внимание на себе.

«Как бы банально это не звучало — проработайте себя от и до, тогда поймете, насколько все равно становится на многие вещи», — цитирует Костенко «Федеральное агентство новостей».

Ранее Бузова неоднократно критиковала и высмеивала Костенко. Так, телеведущая пришла в бешенство из-за решения своего экс-супруга Дмитрия Тарасова и его новой возлюбленной завести щенка породы лабрадор. Звезда «Дома-2» считает, что семейная пара поиздевалась над ней с помощью собаки, о которой она мечтала. В комментариях певица добавила, что новая жена Тарасова просто пытается подражать ей во всем. Позже Костенко заблокировала комментарии под фото, а затем и вовсе удалила снимок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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