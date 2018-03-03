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03 марта 2018
02 марта 2018
Главные новости Москвы
08:24  03 марта 2018 0

«Это дно». Бузова унизила новую жену Тарасова

Бузова Ольга, бузова ольга
Ольга Бузова нервно реагирует на новую жизнь бывшего мужаФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Певица Ольга Бузова пришла в бешенство из-за решения своего экс-супруга Дмитрия Тарасова и его возлюбленной Анастасии Костенко завести щенка породы лабрадор. Звезда «Дома-2» считает, что семейная пара поиздевалась над ней с помощью собаки, о которой она мечтала.

На своей странице в Instagram Костенко выложила фото с щенком и подписью «Добро пожаловать в семью». На пополнение в семье бывшего мужа незамедлительно отреагировала Бузова: «Мы собирались эту собаку в наш дом купить. Это дно, товарищи», — заявила она своей странице в Instagram. В комментариях певица добавила, что новая жена Тарасова просто пытается подражать ей во всем. Позже Костенко заблокировала комментарии под фото, а затем и вовсе удалила снимок.

Ранее певица Полина Гагарина раскрыла секрет популярности Бузовой. По мнению Гагариной, звезда «Дома-2» собирает полные залы благодаря своей бешеной энергетике, которая чувствуется даже при выступлениии под фонограмму.

Виктор Жуков
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