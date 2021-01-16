Политолог ответил, может ли Мишустин стать президентом РФ

Михаил Мишустин даже во сне боится представить, что ему сделают предложение стать президентом, заявил политолог Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин является хорошим чиновником, но он не захочет в будущем стать президентом России. Такое заявление сделал политолог Сергей Маркелов.

«Мишустин даже во сне боится представить, что ему сделают предложение стать президентом. Мишустин — премьер технический и готов быть исполнителем до смерти — это потолок его жизни. Может ли он стать президентом? С точки зрения кадровой неожиданности, конечно, может, и более того, будет хорошим техническим президентом с рассчитанными инициативами, но создавать какие-то креативные вещи Мишустин не будет», — передает слова политолога «Реальное время». Однако, по словам Маркелова, характер главы кабмина может поменять новая должность, поэтому если он станет президентом, то будет реализовывать важные идеи.

Ранее лидер ЛДПР назвал возможных преемников Путина на посту главы государства. По его словам, президент будет выбирать из Михаила Мишустина, Сергея Собянина, Дмитрия Медведева и Сергея Шойгу. Однако, по словам Жириновского, президентом станет тот человек, которого страна ждет 30 лет, т. е. он.