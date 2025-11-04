Германия отправила Украины несколько систем Patriot
Зеленский поблагодарил Германию за передачу систем Patriot
Фото: Официальный сайт президента Украины
ФРГ отправила Украине две ракетные системы Patriot. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
«Я бы хотел выразить благодарность Германии, недавно они предоставили нам две системы Patriot», — заявил Зеленский. Сделал он это в рамках саммита по поводу расширения Евросоюза.
В воскресенье стало известно о том, что Германия передала Украине ракетные комплексы. Однако на тот момент не было известно их число.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обращался к европейским странам с просьбой временно предоставить Киеву зенитные ракетные комплексы Patriot из своих арсеналов, поскольку очередь Украины на американское вооружение отодвинута на более поздний срок. Германия и другие страны ЕС ведут переговоры с Вашингтоном о передаче американского вооружения Украине за счет европейского финансирования, однако не все государства согласились участвовать в этой инициативе.
