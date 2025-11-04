Германия отправила Украины несколько систем Patriot

Зеленский поблагодарил Германию за передачу систем Patriot Фото: Официальный сайт президента Украины

ФРГ отправила Украине две ракетные системы Patriot. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Я бы хотел выразить благодарность Германии, недавно они предоставили нам две системы Patriot», — заявил Зеленский. Сделал он это в рамках саммита по поводу расширения Евросоюза.

В воскресенье стало известно о том, что Германия передала Украине ракетные комплексы. Однако на тот момент не было известно их число.

