Сербии указали на неубедительность реформ для вступления в ЕС
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Сербия провел позитивные изменения, однако Еврокомиссия ожидает более убедительных реформ и соответствие внешней политике и политике безопасности, в том числе санкций против России. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
«Произошли позитивные изменения, но необходимы более убедительные реформы, особенно в фундаментальных областях. Мы также должны увидеть соответствие общей внешней политике и политике безопасности (санкций против России — прим. URA.RU)», — заявила Кос в Европарламенте. Также она призвала Сербию бороться с «антиевропейской риторикой».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Сербия должна присоединиться к санкциям ЕС против России для рассмотрения в качестве «надежного партнера» при вступлении в Евросоюз. На тот момент уровень соответствия Сербии внешней политике ЕС составлял 61%. В сентябре президент Сербии Александр Вучич встретился с Владимиром Путиным в Пекине и подтвердил намерение Белграда сохранять нейтралитет и не вводить санкции против России.
