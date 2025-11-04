Кремль прокомментировал ситуацию с Венесуэлой на фоне действий США
Москва имеет постоянные рабочие контакты с Венесуэлой, заявил Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Москва имеет постоянные рабочие контакты с Венесуэлой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас контакты с Венесуэлой постоянные рабочие», — заявил Песков. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что никакой детализации контактов не планируется.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация вокруг Венесуэлы не обсуждалась в ходе контактов между РФ и США и не фигурировала на повестке дня. При этом Москва исходит из принципиальной позиции, что Венесуэла является суверенным государством, и все процессы, происходящие вокруг этой страны, должны соответствовать международному праву.
