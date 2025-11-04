Логотип РИА URA.RU
Кремль прокомментировал ситуацию с Венесуэлой на фоне действий США

Россия имеет постоянные рабочие контакты с Венесуэлой
04 ноября 2025 в 21:38
Москва имеет постоянные рабочие контакты с Венесуэлой, заявил Песков

Москва имеет постоянные рабочие контакты с Венесуэлой, заявил Песков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Москва имеет постоянные рабочие контакты с Венесуэлой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас контакты с Венесуэлой постоянные рабочие», — заявил Песков. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что никакой детализации контактов не планируется.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация вокруг Венесуэлы не обсуждалась в ходе контактов между РФ и США и не фигурировала на повестке дня. При этом Москва исходит из принципиальной позиции, что Венесуэла является суверенным государством, и все процессы, происходящие вокруг этой страны, должны соответствовать международному праву.

