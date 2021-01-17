Врачи: Россию ждет новая волна коронавируса из-за школьников

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Возвращение в школы приведет к росту уровня заболевших коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

С возвращением российских школьников с дистанта к очному обучению в России вырастет количество заболевших коронавирусом. Однако у властей нет другого выбора. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделились ведущие российские вирусологи Александр Чепурнов и Алексей Аграновский.

«Возможно, что какое-то усиление количества случаев коронавируса и будет, но здесь важно взвешивать. Я думаю, руководство страны старается взвешивать как с психологической и медицинской точки зрения, так и с точки зрения образования. Потому что потери от дистанционного образования очень существенны», — рассказал профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов.

Врач также отметил, что есть все основания считать, что школьники и студенты являются «проэпидемиченной» социальной группой — более чем у половины из них есть антитела к инфекции. Это означает, что данная группа приближается к развитию коллективного иммунитета, резюмировал Чепурнов.

С Чепурновым согласен и его коллега, доктор биологических наук Алексей Аграновский. «Будет плохо, если начнет увеличиваться количество заболевших, но все равно детей надо учить. Они не могут год сидеть по домам и пялиться в планшеты. Это не учение, а большой вред», — уверен эксперт.

Врач добавил, что в настоящее время российское правительство стоит перед непростым моральным выбором: с одной стороны — риск увеличения количества заболевших в результате послабления ограничительных мер, с другой — страдающий от локдаунов малый и средний бизнес, а также недоученные дети. Он отметил, что принимаемые властью меры являются адекватными.

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