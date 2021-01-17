The National Interest: назначение Нуланд — сигнал для России

Грядет ухудшение российско-американских отношений, считают специалисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Назначение бывшего дипломата, представителя Госдепа США Виктории Нуланд на должность заместителя госсекретаря ухудшит отношения с Россией. Об этом пишет иностранное издание The National Interest.

«[Назначение — это] Самый четкий сигнал Москве о том, что перспективы российско-американского сближения при администрации Байдена кажутся чрезвычайно слабыми. Летом 2020 года Нуланд предложила рекомендации, как вести себя с Россией. Единый глобальный фронт для сдерживания российской военной агрессии, дезинформация, новые санкции, направленные на россиян», — говорится в материале.

Многие из этих предложений поддерживает команда избранного президента США Джо Байдена. По версии издания, Виктория Нуланд — преданный сторонник подхода Обамы и Байдена к России.

Между тем российские эксперты считают, что власти США больше не имеют морального права учить другие страны демократии. Такое мнение высказал член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Его слова приводит РАПСИ .

Ведущий специалист по внешней политике Алексей Пушков рассказал, что президент США Джо Байден будет использовать Украину как козырь против России. «Будет усилена поддержка со стороны США украинских вооруженных сил», — заявил он.