The National Interest: назначение Нуланд — сигнал для России

Назначение бывшего дипломата, представителя Госдепа США Виктории Нуланд на должность заместителя госсекретаря ухудшит отношения с Россией. Об этом пишет иностранное издание The National Interest.
«[Назначение — это] Самый четкий сигнал Москве о том, что перспективы российско-американского сближения при администрации Байдена кажутся чрезвычайно слабыми. Летом 2020 года Нуланд предложила рекомендации, как вести себя с Россией. Единый глобальный фронт для сдерживания российской военной агрессии, дезинформация, новые санкции, направленные на россиян», — говорится в материале.
Многие из этих предложений поддерживает команда избранного президента США Джо Байдена. По версии издания, Виктория Нуланд — преданный сторонник подхода Обамы и Байдена к России.
Между тем российские эксперты считают, что власти США больше не имеют морального права учить другие страны демократии. Такое мнение высказал член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Его слова приводит
Ведущий специалист по внешней политике Алексей Пушков рассказал, что президент США Джо Байден будет использовать Украину как козырь против России. «Будет усилена поддержка со стороны США украинских вооруженных сил», — заявил он.
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