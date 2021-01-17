Пушков: Байден использует Украину против России

США поддержит вооруженные силы Украины, считает Пушков Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Война на Украине

Президент США Джо Байден будет использовать Украину как козырь против России. Такое мнение высказал сенатор от Пермского края, председатель комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ, ведущий специалист по внешней политике Алексей Пушков.

«Байден не будет дистанцироваться от Украины, скорее он, напротив, задействует Украину как один из козырей Соединенных Штатов против России. Будет усилена поддержка со стороны США украинских вооруженных сил», — заявил он в интервью «Украина.ру».

Политик также отметил, что, вероятно, администрация Байдена будет готовить и финансировать появление американской военной базы на Украине. «Не удивлюсь также, если администрация Байдена будет готовить появление американской военной базы на территории Украины. Кроме того, США могут перейти и к предоставлению Украине не только оборонительного, но и наступательного оружия», — отметил он.

Бывший министр обороны ДНР, политолог Игорь Стрелков в скором будущем предрекает военное столкновение России и Украины в Донбассе. «Если [избранный президент США Джо] Байден направит Украину на Россию, то это может быть достаточно скоро», — рассказал он URA.RU.

Другие специалисты сомневаются в этом и считают, что США при Байдене смогут конструктивно подойти к отношениям с Россией. Так, главный экономист Bank of America по России и СНГ Владимир Осаковский отметил, что при Байдене отношения между странами станут более традиционными, а политика США станет «стабильной и предсказуемой», пишет телеканал 360.