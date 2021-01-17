В пермском правительстве начали формировать градсовет

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края приступило к формированию градостроительного совета. Совещательный орган был воссоздан губернатором края Дмитрием Махониным в конце декабря 2020 года. Как рассказали URA.RU в министерстве, состав градсовета станет известен в конце января.
«Состав регионального градсовета, ориентировочно, будет сформирован до конца января», — отметили в пресс-службе минимущества края. Дата первого заседания пока не определена. Скорее всего, оно состоится в конце первого-начале второго квартала 2021 года, пояснили в ведомстве. Ранее стало известно, что в состав градсовета при губернаторе войдут представители органов власти, депутаты краевого заксобрания, гордумы Перми и различных организаций. Председателем совещательного органа станет зампред краевого правительства Григорий Невоструев (курирует строительный блок).
Основной целью создания градсовета названо «определение вектора развития градостроительной политики Пермского края». Помимо прочего, он будет рассматривать вопросы реализации инвестпроектов, документацию по планировке территории для размещения крупных объектов.
Сейчас существует еще один градостроительный совет — при главе Перми. Как пояснили URA.RU в администрации города, он «является действующим и будет рассматривать вопросы, которые не входят в компетенцию градостроительного совета Пермского края».
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