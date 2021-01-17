Челябинский депутат послал осужденного работать на пилораму жены

Депутат подозревается в использовании труда осужденного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Совета депутатов Саринского сельского поселения (Челябинская область) Ильяс Такиуллин, по версии следствия, отправил осужденного отрабатывать наказание на пилораму своей жены. За превышение служебных полномочий ему грозит уголовное наказание, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Местный житель, осужденный к наказанию в виде обязательных работ, был направлен для их отбытия в администрацию Саринского сельского поселения. В августе 2020 года он ошибочно, вместо главы поселения, обратился к председателю Совета депутатов… Тот из корыстных побуждений направил осужденного для выполнения работ на пилораму, принадлежащую его супруге», — отметили в прокуратуре.

По словам источника URA.RU, глава поселения отказался подписывать документы об отработке осужденного, и тогда спикер местного совета депутатов Такиуллин расписался в документах сам. Уголовное дело направлено в Кунашакский районный суд. В Саринском сельском поселении на звонок URA.RU не ответили.