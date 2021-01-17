Гордума Челябинска теряет второго за месяц депутата

Юлия Синицына — одна из самых молодых депутатов Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат гордумы Челябинска Юлия Синицына, представлявшая там Тракторозаводский райсовет, решила отказаться от депутатского мандата. Об этом сообщили источники URA.RU в думе.

«Юлия Александровна [Синицына] подала заявление о сложении полномочий депутата райсовета. После этого, естественно, она потеряет и более престижный пост депутата гордумы», — рассказал URA.RU собеседник. Комментировать причины происходящего он не стал.

Синицына не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Председатель Тракторозаводского совета Владимир Горбунов подтвердил эту информацию. «Действительно, заявление написано. Синицына мотивировала свое решение семейными обстоятельствами», — сказал он URA.RU.

Синицына — один из самых молодых народных избранников. Она руководит управлением по работе с населением компании «БОВИД» и является помощником депутата заксобрания Михаила Видгофа. В 31 год она не только избралась в районный совет депутатов, но была делегирована в гордуму, где стала зампредом постоянной комиссии по социальной политике.

В случае, если Синицына сдаст мандат, это станет второй потерей гордумы в течение месяца. Перед Новым годом в отставку подал вице-спикер Дмитрий Тарасов, который принял предложение стать замминистра здравоохранения Челябинской области. Его уход спровоцировал перестановки в городской власти.