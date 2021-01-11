В Челябинске ищут замену политику, ставшему замминистра

Дмитрий Тарасов (в центре) задал хлопот коллегам-депутатам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заменить в гордуме Челябинска Дмитрия Тарасова, перешедшего в правительство региона, могут депутаты Центрального райсовета Владимир Павленков либо Александр Надеин. Об этом URA.RU сообщили источники в думе.

«После сложения полномочий Тарасовым, который был делегирован в гордуму по квоте „Единой России“, в Центральном совете остались 19 депутатов. Из них шесть уже в гордуме, трое представляют другие партии, еще один — спикер. Выбирать предстоит из девяти человек, пока склоняются к Надеину либо Павленкову», — рассказал URA.RU инсайдер.

Он отметил, что в пользу последнего играют работа в гордуме прошлого созыва и в правительстве области. «В любом случае претендентов должны согласовать на кадровой комиссии партии. Также учтут мнение главы Челябинска Натальи Котовой, которая входит в президиум региональной организации ЕР», — добавил он.

«Сейчас идут консультации по этому вопросу», — сказал URA.RU спикер гордумы и глава Челябинского межмуниципального координационного совета (МКС) «Единой России» Андрей Шмидт. «Депутаты соберутся на сессию 26 января. Тогда и будет решен этот вопрос», — заявили в URA.RU в Центральном совете. Надеин, в свою очередь, пояснил агентству, что с ним о делегировании в думу не разговаривали. Павленков не ответил на звонок.

Тарасов подал в отставку накануне Нового года, что спровоцировало перестановки в городской власти. Замену ему приходится искать не только как депутату гордумы, но и как ее зампреду. Тарасов станет замминистра здравоохранения области вместо Виктории Сахаровой. Он будет курировать вопросы медицины в Челябинске после ликвидации горздрава.