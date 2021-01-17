Курганские власти объяснили разницу смертности от COVID в 4 раза

За все время в регионе от коронавируса умерли 202 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Курганской области объяснили техническим сбоем разницу в 4,5 раза по смертности от коронавируса в регионе в ноябре 2020 года между данными Росстата и сайта стопкоронавирус.рф. Ответ URA.RU направили представители областного депздрава.

«При внесении информации для размещения на сайте стопкоронавирус.рф произошел технический сбой», — объяснили представители депздрава. На 18 января, по данным сайта стопкоронавирус.рф, за все время от COVID-19 в регионе умерло 202 человека.

В ноябре 2020 года, по данным Росстата, коронавирус стал основной причиной смерти для 146 жителей области. Еще 97 пациентов в том месяце умерли от сопутствующих заболеваний. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за тот же период от COVID-19 умерло 32 человека.

URA.RU направило в Роспотребнадзор запрос с просьбой прокомментировать данную статистику и факт технического сбоя. В ведомстве попросили направить вопросы по теме в Минздрав РФ. Соответствующий запрос был направлен. Ответ к моменту публикации не поступил.