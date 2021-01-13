Данные по смертности курганцев от COVID различаются в разы

По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего в регионе от COVID-19 умерло 202 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Курганской области в ноябре 2020 года, по данным Росстата, от коронавируса умерли 146 человек. Это в 4,5 раза превышает данные по смертности в регионе, размещенные на сайте стопкоронавирус.рф (официальный интернет-ресурс для информирования россиян по вопросам коронавируса) за аналогичный период.

По данным Росстата, в ноябре 2020 года в регионе для 146 жителей области основной причиной смерти стал коронавирус. 97 больных COVID-19 умерли от сопутствующих заболеваний. Более свежие данные Росстатом, на момент написания новости, не опубликованы. Согласно сайту стопкоронавирус.рф, за этот месяц от коронавируса умерли 32 человека. URA.RU попросило представителей регионального оперштаба разъяснить данную ситуацию. На момент написания новости, ответ не был получен.

Данную ситуацию URA.RU прокомментировал бывший руководитель Курганстата, профессор Института экономики УрО РАН, кандидат экономических наук Николай Кремлев. «Такого не может быть, так как сведения о числе зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции направляются ежемесячно в Росстат всеми медицинскими учреждениями, после рассмотрения на оперативном штабе», — рассказал он. По его данным, других источников нет.

На 14 января в Курганской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф, всего от коронавируса скончались 202 человека. Ранее было замечено, что данные Росстата и этого сайта по смертности от COVID-19 в регионе с начала пандемии по октябрь 2020 года отличаются в 1,5 раза.