В жилой квартире в Перми обнаружена мумия

Мумифицированный труп обнаружили сотрудники полиции после вскрытия квартиры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми, в одной из квартир по улице Пушкарской Мотовилихинского района, жители обнаружили мумифицированный труп. Погибшим, предположительно, является мужчина. Пермяки долгое время не видели своего соседа и решили проверить, все ли с ним в порядке. Они вызвали полицию, которая и обнаружила в квартире мумию.

«Полицейские со спасателями открыли дверь квартиры, в которой был обнаружен мумифицированный труп», — пишет «Комсомольская правда Пермь» со ссылкой на собственный источник. Известно, что мужчина проживал в своей квартире один. Сколько времени прошло с момента смерти пермяка и что явилось причиной смерти, устанавливает судмедэкспертиза.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU подтвердили информацию о трупе, обнаруженном в жилой квартире, не уточнив других подробностей. «Труп обнаружен 17 января, в настоящее время по данному факту проводится проверка», — пояснили в краевом главке.

URA.RU также рассказывало о мумии младенца, которая была обнаружена возле морга в Березниках. Как выяснилось, мумию вынесли из бывшего здания патологоанатомического музея местные хулиганы.