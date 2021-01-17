17 января 2021
16 января 2021
15 января 2021

В жилой квартире в Перми обнаружена мумия

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
Мумифицированный труп обнаружили сотрудники полиции после вскрытия квартиры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми, в одной из квартир по улице Пушкарской Мотовилихинского района, жители обнаружили мумифицированный труп. Погибшим, предположительно, является мужчина. Пермяки долгое время не видели своего соседа и решили проверить, все ли с ним в порядке. Они вызвали полицию, которая и обнаружила в квартире мумию.

«Полицейские со спасателями открыли дверь квартиры, в которой был обнаружен мумифицированный труп», — пишет «Комсомольская правда Пермь» со ссылкой на собственный источник. Известно, что мужчина проживал в своей квартире один. Сколько времени прошло с момента смерти пермяка и что явилось причиной смерти, устанавливает судмедэкспертиза.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU подтвердили информацию о трупе, обнаруженном в жилой квартире, не уточнив других подробностей. «Труп обнаружен 17 января, в настоящее время по данному факту проводится проверка», — пояснили в краевом главке.

URA.RU также рассказывало о мумии младенца, которая была обнаружена возле морга в Березниках. Как выяснилось, мумию вынесли из бывшего здания патологоанатомического музея местные хулиганы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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