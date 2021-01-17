Жители Салехарда жалуются на работу автобусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде из-за неработающих терминалов самообслуживания и отсутствия кондукторов люди вынуждены ждать по 20 минут, чтоб зайти в общественный транспорт и оплатить поездку. А бывает, что автобус и вовсе не выходит на маршрут. Об этом пишут местные жители в социальной сети «ВКонтакте».

«Люди просто заходят по одному и платят через переднюю, это мало того много времени отнимает, так еще и люди мерзнут, дожидаясь, пока водителю все заплатят, наймите контролеров, кондукторов, почему я должен задерживаться из-за того, что водителя обмануть могут», — на правах анонимности пишет житель города Салехард.

Другие пользователи общественного транспорта призывают починить терминалы: «Если бы работали терминалы, никаких бы проблем не было с приобретением билетов. И вообще, когда уже закончится это все? Неужели нельзя отладить нормальную работу транспорта? Самим не надоели постоянные жалобы клиентов?» — пишет Ксения Капелька в группе «Подслушано в Салехарде».

Администрация города Салехарда обратила внимание на гневную запись и комментарий в социальной сети и ответила жителям на этой же площадке под постом следующее: «Ставки кондукторов выведены из штата АТП в 2015 году в связи с их низкой эффективностью. Введение данной должности не планируется». Агентству URA.RU в пресс-службе пояснили, что оплата проезда действительно осуществляется только при входе через переднюю дверь водителю, но в мороз ниже -30 все входы в автобус открывают.

Что же касается неисправных устройств бесконтактной оплаты — в пресс-службе администрации рассказали, что исправность оборудования проверяется перед каждым рейсом. Однако там отметили: «Возможны неполадки в сети и это сказывается на их работе».

В Салехарде уже не первый раз жалуются на проблемы с работой общественного транспорта. Так, 15 января автобус по маршруту номер восемь не вышел утром в рейс. После проверки по системе ГЛОНАСС этот факт подтвердился — диспетчер и водитель были привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом рассказали в пресс-службе администрации. Ранее URA.RU сообщало о том, что в столице ЯНАО автобусы ходят не регулярно, вопреки расписанию и иногда его приходится ждать по 40 минут на морозе.