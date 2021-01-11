В ЯНАО люди замерзают на остановках, пока ждут автобусы

В Салехарде местные жители жалуются на вечно опаздывающие автобусы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Салехарде местные жители уже не первый месяц жалуются на вечно опаздывающие автобусы —их приходится ждать в мороз по 40 минут утром. Помимо этого, в транспорте не соблюдается социальная дистанция — автобусы забиты людьми настолько, что порой невозможно дойти из середины салона до водителя, чтобы заплатить за проезд. Об этом пишут жители города в социальной сети «ВКонтакте».

«Представители администрации, предпринимайте действенные меры в решении проблемы во благо населения города. Позорище. Люди жалуются изо дня в день, а содействия никакого в этом вопросе. Сейчас напишут вновь свой стандартный ответ: »…транспорт ходит по установленному расписанию, где находится автобус, можете посмотреть через приложение…«. В голове не укладывается, чтобы на севере, в столице округа, сложилась такая отвратительная ситуация с общественным транспортом!» — пишет Виктория Бордиян в социальной сети «ВКонтакте».

Больше всего негодуют родители, чьи дети опаздывают в школы и мерзнут на холоде в ожидании общественного транспорта. «Ребенок стоял на морозе и ветре (холодная остановка) 40 мин. Мало того, что опоздала в школу, еще и щеки подморозила. Такси просто не реально вызвать ни утром, ни в обед, ни вечером», — пишет Оксана Рыжикова.

Как рассказывают сами местные жители, ситуация с общественным транспортом резко ухудшилась в 2012 году. Тогда люди ждали автобуса или маршрутку всего по 10-15 минут и ходили они по расписанию до 22:00—23:00 — сейчас после 20:00 уехать салехардцам можно на своем автомобиле, на такси или дойти пешком. Общественный транспорт в это время не ходит. Также жители жалуются на отсутствие маршруток. В администрации Салехарда ситуации на момент выхода публикации не прокомментировали.

Ранее URA.RU сообщало, что жители столицы ЯНАО отбивают теплые остановки у бомжей и алкоголиков. Тогда администрация города решила вопрос усилением патрулирования улиц и активизацией работы участковых.