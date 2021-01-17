Губернатор Шумков рассказал о будущем курганской экономики

Вадим Шумков (справа) и Владимир Якушев (слева) оценили индустриальные парки, создаваемые в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Индустриальные парки, которые сейчас создаются в Кургане и области, в будущем станут основой экономики региона. Об этом заявил губернатор Вадим Шумков после того, как вместе с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым посетил два таких объекта.

«Это будущее экономики Курганской области», — охарактеризовал Шумков индустриальные парки. В качестве примера он привел индустриальный парк, расположенный на территории бывшего завода КЗКТ. «Мы еще в конце прошлого года говорили про 18 новых производств, а сейчас их уже 23. Причем последнее производство, которое мы сегодня запустили, это более 400 млн рублей инвестиций. Это очень высокотехнологичное производство. В России пока аналогов нет», — рассказал губернатор.

Также Шумков и Якушев посетили индустриальный парк на базе бывшего завода «Икар». «Реконструкция 25 тысяч квадратных метров цехов предполагает размещение трех или четырех крупных заводов. Мы сегодня уже эти заводы видим, под них уже оборудование контрактуется», — отметил глава региона.

«Впечатляет то, что было сделано за достаточно короткий промежуток времени, и те производства, которые разворачиваются», — поддержал Шумкова Якушев. Он отметил, что у Кургана всегда были серьезные компетенции в промышленном производстве, но после распада СССР они были утеряны. «Очень важно, что эти компетенции сегодня возвращаются», — добавил полпред.

18 января в индустриальном парке на базе КЗКТ торжественно открыли Курганский приборостроительный завод. В запуске нового объекта приняли участие Якушев, Шумков и энергетик, представитель акционеров завода Алексей Бобров, сообщало ранее URA.RU. На новом заводе будут выпускать электронную продукцию и высокотехнологичные счетчики электроэнергии собственной разработки.