Мигранты массово закрывают ИП в Курганской области

10 ноября 2025 в 08:45
Иностранцы стали активнее закрывать ИП в Курганской области

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области мигранты под конец года массово закрывают ИП. Большая часть иностранцев из Узбекистана, которые приезжали заниматься строительными и отделочными работами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.

«Мигранты под конец года стали массово закрывать свои ИП. В основном, ликвидируют бизнес, связанный со строительно-монтажными и отделочными работами. Большинство иностранных предпринимателей из Узбекистана», — отметил источник.

Согласно открытым данным, за последние несколько месяцев было закрыто не менее 10 ИП иностранцев. Практически все имеют вид деятельности: отделочные работы. Эксперты отмечают, что массовая ликвидация индивидуальных предпринимателей связана с окончанием строительного сезона.

Многие мигранты создают ИП временно для работы в России, а под конец года анализируют свои доходы и перспективы. Если ИП не приносит стабильной прибыли или возникают трудности с продлением разрешений, то предпочитают закрыться, чтобы не нести лишние расходы и обязательства, в том числе налоговые.

Ранее URA.RU писало, что некоторые курганские застройщики используют мигрантов из Челябинска для реализации масштабных проектов. Из соседнего региона привозят бригады с иностранцами и платят им по 380 тысяч рублей в месяц, сообщали инсайдеры. 

