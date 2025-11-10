У Богомолова — веселье, у «колбасного короля» — новое кафе, а у мэрии — кладбище: топ событий недели в Кургане

Экс-губернатор Богомолов приехал на праздник в Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане был замечен бывший губернатор региона Олег Богомолов. Он возглавлял Курганскую область на протяжении 17 лет, с 1997 по 2014 годы, после чего покинул регион. Экс-глава Зауралья приехал в областной центр, чтобы лично поздравить с юбилеем своего друга и соратника, бывшего заместителя Александра Мазеина. Собирается ли Богомолов остаться в родных краях, кто помимо него был замечен на празднике и какие еще важные события произошли за неделю с 3 по 9 ноября — в материале URA.RU.





Богомолов в Кургане

Экс-губернатор Курганской области Олег Богомолов приехал в регион для участия в юбилее своего бывшего заместителя Александра Мазеина, которому исполнилось 80 лет. На мероприятии, организованном Советом ветеранов, присутствовали другие экс-чиновники: Виктор Шевелев, Валерий Миронов, Алексей Симанов и Анатолий Соболев.

Богомолов уточнил, что приезжал не только за поздравлениями, но и по личным вопросам, подчеркнув, что в ближайшее время проекты в Кургане не планирует. Мазеин отметил, что праздник прошел в теплой атмосфере, а в качестве подарков получил адреса, цветы и символические подарки. С юбилеем его также поздравил депутат Госдумы Александр Ильтяков.

Продолжение после рекламы









Кадровые перестановки

В департаменте экономического развития Курганской области продолжается кадровая реформа. После отставки директора Владимира Ковалева уволилась его заместительница Марина Асямолова, работавшая в ведомстве с декабря 2024 года. Ее место на посту начальника управления стратегического планирования занял Владимир Михайлов, бывший руководитель отдела госпрограмм и контрольно-надзорной деятельности.

Источники URA.RU связывают изменения с намерением временно исполняющего обязанности главы департамента Ильи Овсянникова «серьезно поменять команду». Прежняя должность Михайлова пока остается вакантной.





Ресторан заменит сетевой магазин

На месте закрытого ресторана грузинской кухни «Квеври» в центре Кургана откроется супермаркет известной сети. Торговая точка будет создана под регионально узнаваемым брендом (в Кургане уже действует 46 магазинов этой сети).

Грузинский ресторан закрылся в Кургане, но заведение планируют открыть в другом месте Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU





При этом сам ресторан «Квеври» планирует возобновить работу, возможно, на новой площадке — у него сохраняется устойчивая клиентская база. По данным 2GIS, заведение временно закрыто, телефоны отключены, но официант, бывший сотрудник, заверил, что ресторан «снова заработает».









Ильтяков выкупил кафе

Известный курганский предприниматель Дмитрий Ильтяков, владелец крупнейшего мясокомбината, открыл новое кафе в Заозерном районе на месте бывшего заведения «Terrazza». Объект расположен на территории ФОКа в 3-м микрорайоне. Меню включает манты, хинкали, пельмени, вареники, фаршированные блинчики, пиццу и напитки.

Дмитрий Ильтяков готов угощать курганцев мантами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU









Новый актив мэрии

Мэрия Кургана включила в муниципальную собственность новое мусульманское кладбище площадью пять гектаров в Зайково. Территория расположена в 500 метрах от центрального входа Зайковского кладбища. Ранее планировалось выделить 15 гектаров, но после пересмотра решили сократить объем. Председатель совета похоронных организаций Артур Пономарев отметил, что этой площади хватит на долгое время, так как мусульмане региона часто хоронят умерших за пределами Кургана.

В ведение курганских властей перешло мусульманское кладбище Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU



