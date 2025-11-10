Экс-директор курганского департамента экономики Ковалев устроился в IT-компанию

Экс-директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев продолжит карьеру в сфере бизнеса. Бывший чиновник получил руководящий пост в крупной IT-компании региона. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к областному правительству.

Ранее URA.RU писало, что Ковалев покинул пост директора 31 октября по собственному желанию. Он возглавлял ведомство с 2020 года. Его место в качество врио руководителя занял Илья Овсянников, ранее работавший на должности первого заместителя директора ведомства. Вслед за Ковалевым из департамента экономики также ушла заместитель Марина Асямолова. Чиновница проработала на этом посту около года.