У морга в Перми, куда везут умерших от COVID, появилась очередь

Очередь образовалась у морга, расположенного на улице Грачева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Перми образовалась очередь к моргу, куда отвозят умерших от коронавируса жителей города. Об этом рассказал собеседник URA.RU, попросивший не указывать его имя. Он пояснил, что забирал из морга на улице Грачева, 12 (патологоанатомическое отделение № 4) тело близкого родственника, болевшего COVID-19.

«Мы простояли у морга больше часа [пока ждали выдачу тела]. Перед нами и за нами была очередь из нескольких машин. В разговорах услышал, что в городских моргах очень много умерших от коронавируса, поэтому и очереди», — рассказал собеседник URA.RU.

Получить по телефону комментарий главного врача ГБУЗ «Клиническое патолого-анатомическое бюро» Пермского края Владислава Лесникова не удалось, в его приемной пояснили, что он находится на выезде. В пресс-службе министерства здравоохранения края ответ на запрос URA.RU обещали предоставить позже.

В то же время источник, близкий краевому бюро судмедэкспертизы, пояснил, что, скорее всего, COVID не является причиной очередей в морг. «Очереди на экспертизу всегда были», — сказал источник, отметив, что сейчас, наоборот, «ситуация нормализовалась».

На сайте краевого патолого-анатомического бюро указано, что в Перми умершие с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на него направляются в патологоанатомические отделения № 4, № 1 (ул. Писарева, 56) и № 3 (ул. Братьев Игнатовых, 2). URA.RU рассказывало также, что в период пандемии в пермских моргах повысились цены на услуги.