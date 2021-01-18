Сын бывшего премьер-министра РФ получил должность от Путина

Павел Фрадков, сын бывшего премьер-министра России Михаила Фрадкова, назначен первым заместителем управляющего делами президента. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Копия указа опубликована на официальном портале правовой информации.
«Назначить Фрадкова Павла Михайловича первым заместителем управляющего делами президента РФ», — говорится в тексте документа. В этот же день Путин провел встречу с отцом Павла Фрадкова, экс-главой правительства России, главой Института стратегических исследований Михаилом Фрадковым.
Кроме того, должность помощника заместителя председателя Совбеза РФ 18 января получил Алексей Заклязьминский. Указ также подписан главой государства. С 2012 года Заклязьминский был главой департамента науки, высоких технологий и образования правительства РФ.
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