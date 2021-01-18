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В Челябинске отменили занятия для учеников начальных классов

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Тюмень, снег, школьники, зима, дети, школа, крыльцо школы
Причиной отмены занятий для начальных классов стала низкая температура воздуха Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске отменили занятия для учеников начальной школы первой смены. Причиной послужили морозы.

«Сегодня, 19 января, в связи с низкой температурой окружающего воздуха отменяются занятия в школах города Челябинска с первого по четвертый классы первой смены», — говорится в сообщении на сайте «Единой дежурно-диспетчерской службы -112 города Челябинска». Решение было принято ответственным должностным лицом Комитета по делам образования города.

По данным «Гисметео», сейчас температура воздуха в Челябинске опустилась до -26,4 градусов по Цельсию. Однако в середине дня она поднимется до -18 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что на Челябинскую область надвигаются обильные снегопады. Синоптики отмечают, что в целом за неделю в регионе выпадет до 20-25 сантиметров снега.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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