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Челябинскую область ждут обильные снегопады

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области выпадет 20-25 сантиметров снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области к 20 января ожидаются обильные снегопады. В целом за неделю в регионе выпадет до 20-25 сантиметров снега. Об этом сообщили синоптики сайта «Гисметео».

«С 19 по 24 января на территории Челябинска и области ожидаются снегопады, особо сильные в среду, 20 января, и в воскресенье, 24 января. Снежный покров может увеличиться на 20-25 сантиметров», — заявили синоптики сайта «Гисметео». Ветер переменный, 5-7 метров в секунду.

Дневные температуры составят 15-22 градуса мороза, ночные не опустятся ниже 25-27 градусов ниже нуля. Атмосферное давление в норме, около 740 мм ртутного столба, и к выходным начнет постепенно повышаться.

18 января синоптики обещают солнечную погоду с прояснениями, температура воздуха днем около 16 градусов мороза, ночью до 24 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду. Осадки не ожидаются.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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