Местами в регионе температура опустится до -49 градусов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На территории ЯНАО ожидаются сильные похолодания, местами до -49 градусов. Мороз продержится всю неделю.

По данным Обь-Иртышского УГМС, местами погода будет колеблется от -33 до -48 градусов ниже ноля. «Ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер от 3 до 16 м/с, атмосферное давление будет слабо расти», — сообщается в общем прогнозе по региону.

Из опубликованного прогноза «Яндекс.Погода» следует, что столбики термометров во всех районах опустятся на 10-15 градусов. В Красноселькупском районе изменение температуры будет заметнее всего. Здесь на выходные температура опустится до -43, с влажностью в 82% будет ощущаться как -49 градусов.

Крещенские морозы по традиции считаются самым холодным периодом за всю зиму. В это время верующие и люди, увлекающиеся моржеванием окунаются в прорубь. Врачи предупреждают, что людям с аутоиммунными заболеваниями противопоказаны зимние купания.