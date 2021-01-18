18 января 2021
17 января 2021
16 января 2021

Пермяки стали заболевать COVID-19 быстрее, чем выздоравливать

© Служба новостей «URA.RU»
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Госпитальная база по лечению коронавирусной инфекции. Магнитогорск, коридор больницы, защитные очки, защитная маска, защитная одежда, больница, covid19, коронавирус, ковид, противочумной костюм
В больницах Пермского края находится 1722 человека с коронавирусом Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за сутки выявлено 297 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. За тот же период выздоровел 291 житель региона.

«Пермский край — 297 [новых случаев заражения коронавирусом]», — передает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Всего в регионе подтверждено 36 292 случая заболевания COVID-19. Коэффициент распространения инфекции — 1,025. Это означает, что продолжается увеличение суточного прироста числа заразившихся.

С начала пандемии скончались 2303 пермяка с коронавирусом (+22 за последние сутки). За тот же период выздоровело 29 714 жителей Пермского края. Сейчас в больницах региона находится 1722 человека, из них 96 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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© Служба новостей «URA.RU»
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