Пермяки стали заболевать COVID-19 быстрее, чем выздоравливать

В больницах Пермского края находится 1722 человека с коронавирусом Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за сутки выявлено 297 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. За тот же период выздоровел 291 житель региона.

«Пермский край — 297 [новых случаев заражения коронавирусом]», — передает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Всего в регионе подтверждено 36 292 случая заболевания COVID-19. Коэффициент распространения инфекции — 1,025. Это означает, что продолжается увеличение суточного прироста числа заразившихся.

С начала пандемии скончались 2303 пермяка с коронавирусом (+22 за последние сутки). За тот же период выздоровело 29 714 жителей Пермского края. Сейчас в больницах региона находится 1722 человека, из них 96 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.