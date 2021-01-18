Дело о пытках будет рассматриваться в сургутском городском суде Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте перед судом предстанут экс-начальник отделения ОЭБ и ПК городской полиции Сергей Исаков, а также два омоновца Руслан Кашфуллин и Дорджи Болдырев, которые обвиняются в применении физической силы к подозреваемому. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«По версии следствия, после задержания подозреваемого Исаков дал команду омоновцам, чтобы они выбили из него нужные показания и он сознался в причастности к совершению преступлений. Теперь силовикам предъявлено обвинение по третьей части статьи 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий», — сообщил инсайдер. В пресс-службе следственного комитета ХМАО подтвердили URA.RU информацию, что расследование уголовного дела завершено и передано для рассмотрения в суд.

Другой источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что обвиняемые не признают вину. «Нужно в этой истории понимать еще то, кто является потерпевшим. Это бывший сотрудник сургутского госпожнадзора Александр Хохлов. Он сам является фигурантом уголовного дела, которое сейчас слушается в сургутском городском суде. Экс-инспектор обвиняется в получении взяток и коммерческом подкупе за установку систем пожарных сигнализаций. Следствие располагает информацией, что Хохлов таким образом обогатился больше чем на два миллиона рублей. А жалобу на силовиков он накатал для того, чтобы отказаться от первоначальных показаний», — считает собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что жена Хохлова публично жаловалась главе следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на применение пыток при задержании ее супруга. Она также находилась в поле зрения силовиков, поскольку часть денег от возможных криминальных схем мужа перечислялась на ее банковскую карту.