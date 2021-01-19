В Кремле назвали причину ареста Навального

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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Алексей Навальный арестован из-за нарушения условного срока Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный был арестован по решению Химкинского суда, так как нарушил правила условного срока. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что у ФСИН были и остаются претензии, были нарушены определенные правила. Статистика говорит, что за последние три года около 18 тысяч раз имели место нарушения правил условного срока», — уточнил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Навальный не отмечался в полиции после выздоровления, а продолжал оставаться в Германии. При этом пока блогер был болен, ФСИН проявлял гибкость и понимание, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее Химкинский суд избрал для Алексея Навального меру пресечения в виде 30 суток ареста. Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января после прибытия в Россию из Германии, где он проходил лечение с августа, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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