В Кремле назвали причину ареста Навального

Алексей Навальный арестован из-за нарушения условного срока Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный был арестован по решению Химкинского суда, так как нарушил правила условного срока. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что у ФСИН были и остаются претензии, были нарушены определенные правила. Статистика говорит, что за последние три года около 18 тысяч раз имели место нарушения правил условного срока», — уточнил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Навальный не отмечался в полиции после выздоровления, а продолжал оставаться в Германии. При этом пока блогер был болен, ФСИН проявлял гибкость и понимание, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее Химкинский суд избрал для Алексея Навального меру пресечения в виде 30 суток ареста. Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января после прибытия в Россию из Германии, где он проходил лечение с августа, сообщает «Национальная служба новостей».