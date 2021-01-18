Навального арестовали на 30 суток

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Шеин Олег 2012 год Астрахань, навальный алексей
Алексея Навального судили в одном из отделов полиции Химок (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Блогеру Алексею Навальному избрали меру пресечения в виде ареста сроком на 30 суток. Соответствующее решение вынес сегодня Химкинский городской суд. Заседание суда проходило в отделе полиции №2 УМВД России по округу Химки.

«Суд арестовал Навального на 30 суток», — пишет telegram-канал Life Shot со ссылкой на решение судьи. Место отбывания ареста не сообщается. По сегодняшнему решению Навальный пробудет под стражей до 15 февраля.

Сотрудники оперативного управления ФСИН задержали Алексея Навального в аэропорту Шереметьево 17 января, сразу после его возвращения из Германии. Условно осужденный по делу «Ив Роше», он с декабря прошлого года находился в федеральном розыске за нарушения испытательного срока.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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