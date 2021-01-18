«Золотое яблоко» закрыло магазин в Екатеринбурге

Компания будет сдавать в аренду свою площадь в ТЦ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Парфюмерный сетевой супермаркет «Золотое яблоко» (Свердловская область) закрылся в торговом центре «Гермес Плаза» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в администрации ТЦ.

«Магазин действительно закрылся. Он не работал еще с марта 2020 года. Представители сети с нами переговоров по площадке не ведут», — уточнил представитель «Гермес Плаза». За более подробной информацией он предложил обратиться к представителям парфюмерной сети.

Пресс-служба «Золотого яблока» в беседе с URA.RU подтвердила факт закрытия точки. «Магазин в ТЦ „Гермес Плаза“ переформатируем под нужды компании. Часть магазина (помещение находится в собственности сети) — 400 квадратных метров сдаем в аренду. Открывать новый магазин на другой локации не планируем. В Екатеринбурге будут работать два магазина — в ТЦ „Большой“ и ТЦ „Пассаж“», — уточнили в компании.

Сообщение о временно закрытии магазина «Золотое яблоко» появилось в Instagram в конце 2020 года. В комментариях под постом пользователи уточняли, что есть данные о полном закрытии точки в торговом центре. Представители сети отвечали, что данных о возобновлении работы супермаркета нет.

«Золотое яблоко» — четвертая компания в списке крупнейших в России парфюмерно-косметических сетей. Первый магазин компании открылся в 2004 году. Сейчас открыты магазины «Золотое яблоко» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске и еще более семи городов. По данным открытой бухгалтерской отчетности, в 2019 году прибыль сети составила 124,1 млн рублей.