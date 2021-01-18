18 января 2021
17 января 2021

Мэр из ХМАО незаконно выписывал себе премии

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Главе Хулимсунта Ярославу Ануфриеву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава поселка Хулимсунт (Березовский район) Ярослав Ануфриев незаконно выписывал себе премии за выполнение особо важных и сложных заданий. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.

«Как проведенной проверкой, так и в ходе судебного разбирательства, фактов действительного выполнения им особо важных и сложных заданий не установлено. Суд взыскал с главы поселения незаконно полученную премию в полном объеме», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве.

Как рассказал источник в поселковой администрации, сумма премии была небольшой — около 17 тысяч рублей. Но с точки зрения закона, решение вопроса о том, насколько важными и сложными делами занимается мэр, принимает совет депутатов. Они же принимают решение о премировании главы. «Между тем, чиновник данный вопрос на рассмотрение представительного органа не выносил, поощряя себя по собственному усмотрению», — заключили в прокуратуре ХМАО. Сам Афанасьев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что на незаконных начислениях себе премии был пойман глава поселка Сытомино (Сургутский район) Вячеслав Парначев. В результате, он был вынужден уйти в отставку, а затем на него завели уголовное дело.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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