Вице-губернатора ЯНАО лишили влияния в важной сфере

Рабочую группу по цифровому телевещанию Ямала расформировали Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова потеряла место председателя рабочей группы по развитию государственной сети цифрового вещания в регионе. Это произошло из-за расформирования органа, сообщил URA.RU источник и подтвердили в пресс-службе окружного правительства.

«Сейчас рабочая группа ликвидирована, Соколова больше не председатель. Постановление подписано губернатором [Дмитрием Артюховым]», — поделился близкий к правительству собеседник агентства. Согласно тексту постановления, копия которого есть в распоряжении URA.RU, рабочая группа расформирована «в целях систематизации коллегиальных органов, образованных при правительстве ЯНАО».

В пресс-службе правительства ЯНАО подтвердили URA.RU, что группа больше не существует. Это связано с изменением федерального законодательства: правительство страны определило предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) единственным исполнителем работ по развитию сети вещания. «После завершения перехода телевизионного вещания на сеть РТРС необходимость в рабочей группе по развитию и эксплуатации государственной сети цифрового вещания в автономном округе отпала», — пояснили в пресс-службе ямальской администрации.

Оперативно получить комментарий Соколовой и ее представителей URA.RU не удалось. Вице-губернатору был направлен письменный запрос, ответ на него пока не поступил.

Рабочая группа, которую возглавляла Соколова, была сформирована в 2018 году. В нее входили представители правительства ЯНАО, директора департаментов и главы муниципалитетов. Орган занимался вопросами развития цифрового вещания на Ямале, разрабатывал соответствующие предложения, обеспечивал связь правительства с местной властью.