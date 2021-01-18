18 января 2021

В Кургане вакцины от COVID не хватает на всех желающих

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация членов правительства Курганской обл. Курган, шприц, прививка от гриппа, перчатки медицинские, руки медсестры, вакцинация, инъекция
В Кургане заканчивается вакцина от COVID Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Очередь из 4000 человек сформирована в Курганской области на вакцинацию от коронавируса. При этом в наличии в поликлиниках 1300 доз. Об этом URA.RU рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«Вакцинация в Курганской области осуществляется с учетом поступающей вакцины в регион. По состоянию на 19 января в медорганизациях региона имеется вакцина против коронавирусной инфекции в количестве 1300 доз первого компонента. В листе ожидания находятся более 4 тысяч человек», — отметили в правительстве региона.

На вакцину, которая имеется в наличии, составлены полицевые списки граждан. Они состоят из людей из профессиональных групп риска и тех, кто записался сам. На сегодня от COVID привито 2967 человек. В регионе ожидается поступление вакцины до 31 января в количестве 11 000 доз.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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