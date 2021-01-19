США расширили санкции против России

США ввели санкции в отношении российских судов «Фортуна», «Максим Горький», «Сьерра», компаний «КВТ-Рус» и «Рустанкер», которые участвуют в строительстве проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил Минфин США.
«США расширили санкции против РФ в рамках CAATSA», — говорится на официальном сайте ведомства. Отмечается, что ограничения коснулись компаний «КВТ-Рус» и «Рустанкер», базирующихся в РФ. Кроме этого, санкции наложены на судна «Максим Горький» и «Сьерра», прокладывающие газопровод «Северный поток — 2». В отношении трубопрокладчика «Фортуна» уже были введены ограничения.
Ранее крупнейшие политические и экономические эксперты в беседе с URA.RU заявили, что в ближайшее время ужесточатся санкции США против России. Это связано с арестом блогера Алексея Навального, уверены политологи. Навального задержали 17 января в Москве, после его возвращения в Россию. 18 января его заключили на 30 суток.
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