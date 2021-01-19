США расширили санкции против России

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, северный поток, дубровский борис
США ввели санкции в отношении судов и компаний, участвующих в прокладке «Северного потока — 2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США ввели санкции в отношении российских судов «Фортуна», «Максим Горький», «Сьерра», компаний «КВТ-Рус» и «Рустанкер», которые участвуют в строительстве проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил Минфин США.

«США расширили санкции против РФ в рамках CAATSA», — говорится на официальном сайте ведомства. Отмечается, что ограничения коснулись компаний «КВТ-Рус» и «Рустанкер», базирующихся в РФ. Кроме этого, санкции наложены на судна «Максим Горький» и «Сьерра», прокладывающие газопровод «Северный поток — 2». В отношении трубопрокладчика «Фортуна» уже были введены ограничения.

Ранее крупнейшие политические и экономические эксперты в беседе с URA.RU заявили, что в ближайшее время ужесточатся санкции США против России. Это связано с арестом блогера Алексея Навального, уверены политологи. Навального задержали 17 января в Москве, после его возвращения в Россию. 18 января его заключили на 30 суток.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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