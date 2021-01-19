Венедиктов раскрыл формат московских выборов в Госдуму

Выборы в Госдуму в Москве пройдут в формате электронного голосования. Всего экспериментальный формат протестируют в пяти регионах, рассказал главный редактор радио «Эхо Москвы», руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.
«В Москве будет электронное голосование. Как мы поняли, будет около 5 регионов, которым разрешат эксперимент по электронному голосованию», — заявил Венедиктов в эфире радиостанции.
По словам журналиста, ЦИК настаивает, чтобы электронное и бумажное голосование должно проходить одновременно. «Если три дня, то все три дня. Мы же считаем, что есть возможность двойного голосования, если проводить голосование три дня», — уточнил он. Венедиктов добавил, что обсуждение данного вопроса будет продолжено.
В сентябре текущего года в России пройдут выборы депутатов Государственной думы, пишет RT. Сообщалось, что на думские выборы в 2021 году допустят больше малых партий.
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