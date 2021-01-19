19 января 2021

Ученый назвал условие, при котором в мире исчезнет коронавирус

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На распространение коронавируса сказываются несколько факторов, среди которых вакцинация и поведение населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Если иммунитетом к коронавирусу будет обладать до 90% популяции, то появится шанс полностью избавиться от инфекции. Об этом заявил доктор медицинских наук, директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока профессор Сергей Балахонов.

Специалист объяснил, что коллективный иммунитет складывается исходя из людей, которые переболели коронавирусом, и прошедшие вакцинацию. «Чтобы цепочка заражений прервалась, иммунитетом к коронавирусу должно обладать 65-70% популяции, а еще лучше — до 90%. В последнем случае есть даже шанс попытаться полностью избавиться от патогена, так как вне восприимчивого организма вирус существовать не может», — сказал Балахонов в интервью «Российской газете». Ученый отметил, что на распространение коронавируса сказываются несколько факторов, среди которых вакцинация, формирование постинфекционного иммунитета и поведение населения.

Однако, по мнению ученого, полное исчезновение нового коронавируса маловероятно. Балахонов напомнил про вирус гриппа, которому уже более 100. По его словам, именно вакцинация помогла снизить патогенность этой инфекции и предотвратить осложнения. В последствии, объяснил Балахонов, циркуляция гриппа стала сезонной, а появление новых штаммов — прогнозируемыми.

Ранее японские ученые выяснили, что SARS-CoV-2 станет неактивным на две минуты в слюне зараженного, если 10 секунд подержать во рту черный чай. Тем временем южноафриканский вариант коронавируса признали на 50% заразнее других, пишет Life. А британские ученые научились определять COVID-19 по глазам, передает «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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