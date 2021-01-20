Две трети регионов России закончили год с дефицитом бюджета

Большая часть регионов РФ пострадала из-за кризиса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

58 из 85 российских регионов завершили прошлый год с дефицитом бюджета. Это следует из расчетов агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

«Самые высокие его значения в Кемеровской (-21%) и Тюменской областях (-20%), Удмуртской Республике (-16%), Ямало-Ненецком АО (-14%)», — пишет РБК. У Пермского края и Челябинской области —12%. Главной причиной такой тенденции стали пандемия коронавируса и снижение цен на нефть. Как пояснил управляющий директор группы рейтингов органов власти НКР Андрей Пискунов, Тюменская область закрывала 38 млрд рублей дефицита за счет остатков на своих счетах. Он отметил, что доходы этого региона значительно снизились из-за падения цен на нефть.

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с сохранением дефицита на весь этот период. Несмотря на это в нем предусмотрена поддержка нуждающихся россиян и стимулирование экономического роста. В конце декабря министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство не планирует повышать налоги в стране даже в случае ухудшения ситуации с доходами бюджета, пишет RT.