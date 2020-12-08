08 декабря 2020

Путин утвердил дефицитный бюджет России до 2023 года

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2021—2023 годы Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2021 года и плановый период 2022 и 2023 годов с сохранением дефицита на весь этот период. Документ уже опубликован на портале правовой информации.

«Закон предусматривает рост доходов бюджета РФ с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона в 2022 году и 22,263 триллиона в 2023 году, расходов — с 21,52 триллиона рублей до 21,884 триллиона и 23,671 триллиона соответственно», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на закон.

В итоге, как отмечается, образуется дефицит в 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП в 2022 году и 1,1% ВВП в 2023 году. Министр финансов Антон Силуанов при этом ранее говорил, что трехлетний бюджет предусматривает и поддержку нуждающихся россиян, и стимулирование экономического роста.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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