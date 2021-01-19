19 января 2021
18 января 2021

В ХМАО несколько дней подряд растет смертность от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid19, коронавирус, пандемия коронавируса, средства защиты
В ХМАО с 17 января растет количество смертей от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО четвертый день подряд растет смертность от коронавируса. За минувшие сутки от инфекции умерло семь человек. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 215 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 629 человек (7 человек за сутки). За сутки излечились 355 человек, за весь период пандемии — 41 958 югорчан», — говорится в сообщении оперштаба Югры. Статистика по городам выглядит так:

  • Сургут — 51;
  • Ханты-Мансийск — 25;
  • Нефтеюганск — 22;
  • Мегион — 13;
  • Нягань — 13;
  • Кондинский район — 12;
  • Когалым — 11;
  • Югорск — 10;
  • Нижневартовск — 9;
  • Нижневартовский район — 8;
  • Пыть-Ях — 8;
  • Березовский район — 8;
  • Советский район — 6;
  • Радужный — 5;
  • Покачи — 5;
  • Ханты-Мансийский район — 3;
  • Нефтеюганский район — 2;
  • Сургутский район — 1;
  • Урай — 1;
  • Лангепас — 1;
  • Белоярский район — 1.

В оперативном штабе добавили, что состояние 97 пациентов оценивается как тяжелое, 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На момент выявления инфекции у 170 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония, у 17 человек болезнь протекает бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,02. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 105,49%.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за неделю смертность от коронавируса выросла в 1,5 раза. Тогда от инфекции умерло 34 человека, а неделей ранее — 24 пациента.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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