В ХМАО несколько дней подряд растет смертность от коронавируса

В ХМАО четвертый день подряд растет смертность от коронавируса. За минувшие сутки от инфекции умерло семь человек. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 215 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 629 человек (7 человек за сутки). За сутки излечились 355 человек, за весь период пандемии — 41 958 югорчан», — говорится в сообщении оперштаба Югры. Статистика по городам выглядит так:
- Сургут — 51;
- Ханты-Мансийск — 25;
- Нефтеюганск — 22;
- Мегион — 13;
- Нягань — 13;
- Кондинский район — 12;
- Когалым — 11;
- Югорск — 10;
- Нижневартовск — 9;
- Нижневартовский район — 8;
- Пыть-Ях — 8;
- Березовский район — 8;
- Советский район — 6;
- Радужный — 5;
- Покачи — 5;
- Ханты-Мансийский район — 3;
- Нефтеюганский район — 2;
- Сургутский район — 1;
- Урай — 1;
- Лангепас — 1;
- Белоярский район — 1.
В оперативном штабе добавили, что состояние 97 пациентов оценивается как тяжелое, 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На момент выявления инфекции у 170 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония, у 17 человек болезнь протекает бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,02. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 105,49%.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за неделю смертность от коронавируса выросла в 1,5 раза. Тогда от инфекции умерло 34 человека, а неделей ранее — 24 пациента.
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