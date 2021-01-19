Люди из списка Forbes спасли замерзающих свердловских бездомных

Стены Дома милосердия при храме в Первоуральске накапливали сырость, промерзали и покрывались плесенью Фото: Фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины взялся за утепление Дома милосердия при храме святой Екатерины в Первоуральске (Свердловская область), где замерзали бездомные. Об этом URA.RU сообщил директор фонда Александр Андреев.

«Несмотря на пандемию, председатель совета фонда Игорь Алтушкин и наши учредители системно помогают в восстановлении церквей и храмов. Сейчас ведется большая работа в Верхотурье и в Храме Николая Чудотворца в Каменноозерске», — говорит Андреев.

По словам настоятеля храма в Первоуральске отца Иакова, первую зиму удалось пережить благодаря котельной храма, но стены Дома милосердия накапливали сырость, промерзали и покрывались плесенью. «Сейчас участники нашей социальной программы, которая реализуется архиерейским подворьем, могут полноценно жить и чувствовать себя комфортно в стенах „Дома милосердия“. Благодаря поддержке со стороны фонда святой Екатерины были обустроены кухня и трапезная, для которых закуплено недостающее оборудование», — поделился отец Иаков.

В доме проживают пять человек, а нуждающиеся получают социально-реабилитационную помощь, ночлег и горячее питание. Уже завершено утепление фасада первого этажа, решена проблема с повышенной влажностью, а на кухне и в трапезной удалена плесень на стенах. Сейчас продолжаются работы по укладке утеплителя и облицовке сайдингом второго этажа, где располагаются комнаты для проживания и ночлега 20 человек.

Основатели Фонда святой Екатерины являются гендиректор УГМК Андрей Козицын (22 место в российском рейтинге журнала Forbes в 2020 году), председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин (33 место в российском рейтинге журнала Forbes в 2020 году) и учредитель «Сима-ленд» Андрей Симановский. Вместе со свердловским правительством они несколько лет занимаются реконструкцией главной уральской святыни — Свято-Николаевского мужского монастыря и других достопримечательностей Верхотурья. Кроме того, фонд участвовал в восстановлении храма Успения Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Фото: Фонд святой Екатерины