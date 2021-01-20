Кремль отреагировал на дефицит вакцин от коронавируса в регионах

Регионам пока не хватает вакцин от коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дефицит вакцин от коронавируса в регионах возник из-за растущего спроса на препараты, ответил URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что, учитывая масштабы массовой вакцинации, подобные сбои нельзя исключать, но в скором процесс будет налажен.

«Разумеется, речь идет об обширной географии страны, речь идет о набирающем обороты процессе производства компонентов вакцины. Это очень масштабная задача. Нельзя исключать, что с учетом роста спроса на эту вакцину могут возникать временные затруднения. На них оперативно реагируют, принимаются меры. В скорое время процесс будет налажен, чтобы массовая вакцинация происходила без сбоев», — сказал Дмитрий Песков.

По поручению президента РФ Владимира Путина в России началась массовая вакцинация от COVID. Уже 19 января появилась информация о сильной нехватке препаратов в регионах, например, в УрФО. В некоторых субъектах это привело даже к временной остановке вакцинации.