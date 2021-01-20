Глава Минздрава РФ похвалил регионы УрФО, где закончилась вакцина

Власти Свердловской и Челябинской областей, а также ХМАО смогли на высоком уровне организовать вакцинацию от коронавируса в своих регионах. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19. По официальным данным, вакцина закончилась в двух регионах УрФО.
«Хочу отметить хорошую работу по вакцинации таких регионов, как Кемеровская, Калининградская, Кировская, Свердловская, Сахалинская, Челябинская области, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ханты-Мансийский автономный округ. Они действительно четко организовали работу», — уточнил он.
По данным на 18 января в Свердловской и Челябинской областях почти закончилась вакцина от коронавируса «Спутник V». Данные подтвердили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.
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