Власти изменят ипотеку ради перспективного строительного рынка

Более 60% россиян хотели бы жить в своем доме Фото: Илья Московец © URA.RU

Ипотечное кредитование в России может быть распространено на деревянные дома. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что такие изменения дадут толчок развитию рынка деревянного строительства, на котором пока работает всего 65 компаний. Также это позволит удовлетворить растущий спрос на частные дома, отметил руководитель рабочей группы генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.

«Ипотека на деревянные дома позволит лесной отрасли адаптироваться к новым условиям — запрету на экспорт необработанной древесины. Также она обеспечит не жителей других стран, а россиян хорошим, современным и экологичным жильем», — сказал Александр Якубовский.

Согласно соцопросам, более 60% россиян хотели бы жить в своем доме. Однако доля ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство не превышает 1-2% от общего объема, а ставка по ним сопоставима с обычным потребительским кредитом.

Расширение программы ипотеки на частные дома «Единая Россия» и правительство прорабатывают около полугода. Председатель партии Дмитрий Медведев еще 20 августа поднял эту тему на совещании по развитию жилищного строительства. Его участники (Минстрой, ДОМ.РФ) согласились, что изменения будут способствовать развитию строительства ИЖС. В ноябре 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры поддержки ИЖС — среди них глава государства назвал ипотеку на частные дома из дерева.

В России готовится к вводу системы учета заготовки древесины и сделок с ней. 19 января Госдума во втором чтении приняла соответствующие поправки «Единой России» в Лесной кодекс.