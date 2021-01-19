Из-за погоды тюменская «трасса смерти» стала еще опасней

Из-за метели аварийная обстановка на федеральных трассах может значительно измениться. Об этом сообщает управление ГИБДД по Тюменской области. Там уточнили, что на данный момент наиболее сильное ухудшение видимости зафиксировано на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск.
«Из-за сложных метеоусловий и резкого ухудшения видимости на загородных трассах, в первую очередь федеральных, аварийная обстановка может обостриться. Особенно плохая видимость на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе, в Тюменском районе на всех четырех федеральных автодорогах сильный снег и ветер, ухудшена видимость на автодороге Курган — Тюмень в Исетском районе», — указано в сообщении региональной Госавтоинспекции.
В ГИБДД призвали водителей учитывать погодные условия при загородных поездках. По прогнозам синоптиков, снегопад в Тюменской области продлится до 22 января. «В среду и в четверг на территории региона будет облачно, снег. Средняя температура воздуха составит 20-22 градуса ниже нуля», — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра.
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