20 января 2021
19 января 2021

Пермский губернатор Махонин отправит правительство в территории

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Пермского края февраль 2020. г. Пермь. , махонин дмитрий
Выездные заседания правительства станут регулярными Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Выездные заседания правительства Пермского края станут регулярными. Такое решение принял губернатор края Дмитрий Махонин, сообщается на официальном сайте правительства Прикамья.

«Такая форма работы является оправданной, продолжим подобную практику», — отметил Махонин. Он пояснил, что выездные заседания правительства позволяют «погрузиться в проблемы территорий» и эффективнее решать вопросы, которые возникают на местах.

Первое выездное заседание правительства края прошло 25 ноября 2020 года в Чусовом — территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Глава Прикамья поручил предусмотреть такие заседания на 2021 год.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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