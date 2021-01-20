Пермский губернатор Махонин отправит правительство в территории

Выездные заседания правительства Пермского края станут регулярными. Такое решение принял губернатор края Дмитрий Махонин, сообщается на официальном сайте правительства Прикамья.
«Такая форма работы является оправданной, продолжим подобную практику», — отметил Махонин. Он пояснил, что выездные заседания правительства позволяют «погрузиться в проблемы территорий» и эффективнее решать вопросы, которые возникают на местах.
Первое выездное заседание правительства края прошло 25 ноября 2020 года в Чусовом — территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Глава Прикамья поручил предусмотреть такие заседания на 2021 год.
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